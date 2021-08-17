Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как преобразилась с новым оттенком волос

Недавно Леся отправилась на очередной отдых заграницей, где успела отличиться благодаря целой серии ярких пляжных кадров и впечатляющей фотосессии на яхте. При этом не забывала Никитюк и тренироваться, поэтому по утрам записывала соответствующие кадры с тренером.

По возвращению из отдыха Леся решила освежить прическу и поехала в салон к стилисту, с которым постоянно работает. В этот раз Леся обновила стрижку и сделала локоны более короткими и светлыми.

Причем во время демонстрации образа перед камерой артистка не сразу показала стрижку, из-за чего может показаться, будто она сильно укоротила волосы в стиле образа Мэрилин Монро.

Ранее Никитюк сделала два фото, рассказав о своей неудачи, ведь ветер прижал платье к спине, в результате не вышло эффектного кадра.

"Ожидание-реальность💙", - написала звезда.

"Реальность красивее 🦋 вы, наверно, очень старались 😅", "Реальность круче 🔥", "Леся, ты все равно лучшая ❤️❤️❤️❤️❤️", "Леся, нужно ставить против ветра, а не по ветру", "Я скажу так Светка в любом наряде богиня"", - написали пользователи сети.

Ранее сообщалось, Леся Никитюк без стеснения показала как ее "разнесло" на элитном курорте: фото в купальнике

Также, Никитюк оконфузилась в платье с разрезами во время фотосессии на яхте: "Очень старались..."

Politeka рассказывала, Никитюк случайно засветила лишнее, отдыхая на яхте не в купальнике: «Ну как можно быть такой…»