Популярна українська співачка Оля Полякова повеселилася на яхті в компанії свого продюсера Михайла Ясинського

Як пише Politeka.net, Оля Полякова відвідала Одеський кінофестиваль, куди прийшла разом з відомим продюсером Михайлом Ясинським. Як відомо, чоловік продюсує не тільки Полякову, а й відомого співака Макса Барських.

Так, в Instagram Олі Полякової з’явилося відео, де вона весело танцює на яхті в білому купальнику під пісню Макса Барських "Подруга ночь".

Ймовірно, співачка з компанією відправилася відпочивати після кінофестивалю в Одесі. У відображенні ми бачимо, що Полякову знімає її продюсер – Михайло Ясинський –, а окрім нього, на яхті присутні й інші чоловіки.

"Все, вистачить!", - сказала втомлена Полякова.

Зауважимо, що Михайло Ясинський працював із багатьма зірками шоу-бізнесу, такими як Наталія Могилевська, Світлана Лобода, Олег Винник, Таяна, Джері Хейл. Однак, за словами самого Ясинського, Олю Полякову він вважає одним із найважливіших своїх проєктів.

Рaніше Politeka писaлa, що Полякова в Одесі різко звернулася до українців: "Тим більше продюсер сказав мені...".

Нaгaдaємо, що Полякова з перемазаним обличчям спантеличила зовнішністю без фільтрів: "Вже навіть не можу розмовляти".

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