Известный украинский теле- и радиоведущий, друг Тины Кароль Слава Демин показал, какой подарок получил от сына на День рождения

Как пишет Politeka.net, популярный радиоведущий "Люкс ФМ", который запомнился украинцам как ведущий бекстейджу 11 сезона "Голосу країни", 29 августа отпраздновал свой 37-й День рождения. В своем Instagram Демин решил показать поклонникам, какой подарок получил от сына Влада.

Ведущий рассказал, что его сын Влад был первым, кто поздравил его с Днем рождения и сделал приятный сюрприз.

Слава рассказал, что очень волновался, когда разворачивал подарок от сына, а когда увидел, что он ему приготовил, то чуть не расплакался.

"Заставил меня закрыть глаза. Я волнуюсь...", - написал Демин.

Так, сын ведущего подарил ему наушники AirPods Pro, о которых тот давно мечтал.

"Как же приятно, что малый потратил почти все свои отложенные деньги мне на подарок! Горжусь и люблю!!! У меня лучший сын!",- написал Слава Демин.

Также заметим, что в свой 37-й День рождения телеведущий поделился неожиданными фактами о себе. Выяснилось, что на самом деле Демина зовут Виктор, а Слава – это его сценическое имя.

Ранее Politeka писала, что друг Кароль показал, как выглядит могила Скрябина через 6 лет после его гибели: "За все эти годы...".

Напомним, что взмокший ведущий "Голоса страны" Демин не оставил равнодушной Цыбульскую: "что на голове?".

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