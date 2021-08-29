Відомий український теле- та радіоведучий, друг Тіни Кароль Слава Дьомін 29 серпня святкує День народження

Як пише Politeka.net, популярний радіоведучий "Люкс ФМ", який запам’ятався українцям як ведучий бекстейджу 11 сезону "Голос країни", активно ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя у своєму Instagram.

Цього разу чоловік розповів, що 29 серпня йому виповнилося 37 років.

"За цей час стільки всього сталося, що я аж полисів 😂", - жартує Дьомін.

Окрім цього, радіоведучий оприлюднив три цікавих факти про себе. Так, Дьомін розповів, що у дитинстві він був дуже сором’язливим, тому дівчинка, якій він подобався, поцілувала його першою. Також Дьомін сказав, що не любить червоної ікри через її запах. Також цікаво, що насправді Славу Дьоміна звуть не Слава, а Віктор. Слава – його сценічне ім’я, яке йому придумали у 2004 році, утім чоловікові найбільше подобається, коли його називають просто "Дьомін".

"За паспортом я не Слава, а Віктор. Славою я став в 2004 році, коли переїхав до Києва і почав працювати на "Русском радио". Там мені й придумали це ім'я. Вітею мене називають тільки найближчі", - зізнається Дьомін.

До того ж, чоловік розповів, що востаннє сильно напивався 6 років тому й на ранковий ефір прийшов з похмілля.

"Ах да! Ще один факт. Останній раз я сильно напивався 6 років тому 😱 І на наступний день в ранковому шоу я був "мертвим" 😂 Володимир Дантес, з яким тоді працювали, носив мені Боржомі і витягнув весь ефір на собі 😂 ", - розповів Дьомін.

Шанувальники привітали чоловіка із Днем народження та побажали йому міцного здоров’я, успіхів та щастя.

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