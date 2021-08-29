Известный украинский теле- и радиоведущий, друг Тины Кароль Слава Демин 29 августа празднует День рождения

Как пишет Politeka.net, популярный радиоведущий "Люкс ФМ", который запомнился украинцам как ведущий бекстейджа 11 сезона "Голосу країни", активно делится с поклонниками подробностями личной жизни в своем Instagram.

На этот раз мужчина рассказал, что 29 августа ему исполнилось 37 лет.

"За это время столько всего произошло, что я аж полысел 😂 ", - шутит Демин.

Кроме этого, радиоведущий обнародовал три интересных факта о себе. Так, Демин рассказал, что в детстве он был очень застенчивым, поэтому девочка, которой он нравился, поцеловала его первой. Также Демин сказал, что не любит красной икры из-за ее запаха. Что интересно, на самом деле Славу Демина зовут не Слава, а Виктор. Слава – его сценическое имя, которое ему придумали в 2004 году, но мужчине больше нравится, когда его называют просто "Демин".

"По паспорту я не Слава, а Виктор. Славой я стал в 2004 году, когда переехал в Киев и начал работать на "Русском радио". Витей меня называют только самые близкие", - признается Демин.

К тому же, мужчина рассказал, что последний раз сильно напивался 6 лет назад и на утренний эфир пришел с похмелья.

"Ах да! Еще один факт. Последний раз я сильно напивался 6 лет назад😱 И на следующий день в утреннем шоу я был "мертвым"😂 Владимир Дантес, с которым тогда работали, носил мне Боржоми и вытянул весь эфир на себе😂", - рассказал Демин.

Поклонники поздравили мужчину с Днем рождения и пожелали ему крепкого здоровья, успехов и счастья.

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