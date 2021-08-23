Відомий український телеведучий Слава Дьомін

Слава Дьомін є відомим українським телеведучим. Він прославився завдяки участі в програмі "Голос країни". Також, Слава - друг Тіни Кароль, яка з'являлася в його програмі на радіо. Ведучий активно веде соціальні мережі, де показує як нові проекти, так і фрагменти свого життя.

Як передає Politeka.net, в нових сторіс Слава Дьомін показав, що приїхав вшанувати пам'ять лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка на його могилу.

"Я тут вперше за всі ці роки", - зазначив Слава Дьомін.

Як відомо, Андрій Кузьменко розбився на машині 2 лютого 2015 року. Співак був за кермом свого позашляховика Toyota Sequoia, коли повертався з Кривого Рогу. Біля села Лозуватка сталося зіткнення з молоковозом ГАЗ-53. 17 серпня 2021 культовому співакові мало виповнитися 53 роки.

Лідера гурту "Скрябін" поховали у Львівській області на кладовищі в селищі Брюховичі, де живуть його батьки.

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