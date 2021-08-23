Відомий український телеведучий Слава Дьомін
Слава Дьомін є відомим українським телеведучим. Він прославився завдяки участі в програмі "Голос країни". Також, Слава - друг Тіни Кароль, яка з'являлася в його програмі на радіо. Ведучий активно веде соціальні мережі, де показує як нові проекти, так і фрагменти свого життя.
Як передає Politeka.net, в нових сторіс Слава Дьомін показав, що приїхав вшанувати пам'ять лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка на його могилу.
"Я тут вперше за всі ці роки", - зазначив Слава Дьомін.
Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"
Пішов з життя українець-гігант, який носив на руках Злату Огневич: йому було лише 38 років
Україну накриє дощами, температура почне падати: де очікувати похолодання і злив
Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"
Галкін зняв дочку Пугачової за цікавим заняттям, майбутня зірка підростає: "Красиво хуліганите"
Як відомо, Андрій Кузьменко розбився на машині 2 лютого 2015 року. Співак був за кермом свого позашляховика Toyota Sequoia, коли повертався з Кривого Рогу. Біля села Лозуватка сталося зіткнення з молоковозом ГАЗ-53. 17 серпня 2021 культовому співакові мало виповнитися 53 роки.
Лідера гурту "Скрябін" поховали у Львівській області на кладовищі в селищі Брюховичі, де живуть його батьки.
Раніше Politeka писала, що Білик, Дзідзьо та інші українці сумують за загиблим Кузьмі Скрябіном: "ось де талант, а не ваші Винники...".
Нагадаємо, як виглядає єдина дочка Скрябіна, фото.
A ще Politeka повідомляла, що мати покійного Кузьми Скрябіна звернулася до українців за допомогою: "38 скарг про порушення...".