Відомий український телеведучий Слава Дьомін поділився новим фото з курорту

Як передає Politeka.net, Слава Дьомін є відомим українським телеведучим. Він прославився завдяки участі в програмі "Голос країни". Також, Слава - друг Тіни Кароль, яка з'являлася в його програмі на радіо. Ведучий активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новим контентом.

Цього разу Слава поділився новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На фото Слава разом зі своїм сином - Владом. На тлі них величезний хмарочос. Як повідомив ведучий, він вивіз сина в Дубаї.

"Ми в Дубаях



Сьогодні Вологість в два рази менше ніж вчора і ходити по вулицях набагато легше. Але в порівнянні з квітнем, коли ми були минулого разу, все одно жарко. Відразу відповім на питання чому ми поїхали в саме в Дубай.



Скоро в Youtube і Instagram вийде новий проект "Дьомін+1", де ми з @vladdomin покажемо як можна відпочити з дитиною в різних містах світу. І щоб випуск вийшов восени, коли вже буде сезон, ми його знімаємо зараз, в серпні.



Дуже сподіваюся, що влог буде корисним і цікавим."

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