Украинский теле- и радиоведущий Слава Демин, звезда "Голосу країни", показал себя и обратился к украинцам

Как пишет Politeka.net, Слава Демин стал популярным украинским ведущим. Красавчика часто можно увидеть в компании звезд. Недавно знаменитость рассказал о переломе руки у сына, который ту повредил на тренировке. Сейчас Слава решил поделится в Инстаграм, что происходит в Дубае, ОАЭ.

На новом фото Демин показался в мокрой футболке и с мокрой головой. Слава гулял по городу, сняв себя на телефон.

"КОРОТКО О ПОГОДЕ В ДУБАЕ (смотрим на голову)

Вообще, сейчас тут температура +38.☀ Но очень высокая влажность. Т.е после выхода из-под кондиционера вы проходите 10 минут и уже все тело влажное. Но это не будет касаться тех, кто родился в морских городах. Там привыкшие к такому климату.

А вообще нравится Дубай в такое время. Из-за жаркой погоды туристов меньше, пляжи пустые, а отели делают скидки от 30 до 50%", - написал Демин.

"Что там, родинки?", - написала Цыбульская

Фанаты, включая жену Бабкина, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Что на голове", "Увлажнитель лысины", "Влажный лысый движ", "Там не только голова мокрая, но и футболка".

Напомним, 66-летний муж самой богатой певицы Украины поразил друга Тины Кароль

А еще Politeka писала, что ведущего "Голосу країни" Демина наказали на 700 гривен, такое может случиться с каждым

Также Polliteka сообщала, ведущий "Голосу країни" показал сына в гипсе и рассказал, что произошло



