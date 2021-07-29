Известному украинскому теле- и радиоведущему Славе Демину выписали штраф
Как Politeka.net, радиоведущий "Люкс ФМ", который стал также и ведущим бекстейджу 11 сезона "Голос страны", активно делится с поклонниками подробностями личной жизни. Так, на этот раз в своем Instagram мужчина рассказал, что получил штраф за то, что не оплатил парковки.
"Народ, встал сегодня по-честному на месте для парковки, все нормально. Но мне выписали штраф за то, что я не оплатил эту парковку, а я даже не знаю, где за нее платить. 700 гривен штраф", - пишет Демин.
Поклонники рассказали Демину, что платить за парковку нужно через приложение "Киев Цифровой", поскольку паркоматов на некоторых улицах просто нет.
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"Да, я со всем разобрался. Платить за парковку в Киеве нужно в приложении "Киев Цифровой" или в терминалах "EasyPay". Штраф за неуплату – 100, 500 и 700 грн. Я заплатил 700. Заслужил", - говорит Демин.
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