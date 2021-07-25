Відома українська співачка Анастасія Приходько вляпалася в скандал через свої висловлювання

Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка і мама трьох дітей Анастасія Приходько часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно співачка висловилася щодо сучасних кумирів, навівши як приклад Віктора Цоя, Фредді Мерк'юрі та інших зірок. При цьому вона розкритикувала сучасних тіктокерів.

На висловлювання Насті відреагував відомий український блогер Олег Машуковський, який не приховує свою нетрадиційну орієнтацію. Він обурився словами Приходька і сказав, що вона "застрягла в минулому".

Незабаром в цей скандал втрутився і радіоведучий Слава Дьомін, який повідомив своїм фоловерам про ситуацію між Приходько і Машуковським. "Настя Приходько зарубалася з Олегом Машуковським, тому що Настя вважає, що тіктокери – це скажімо так деграданти, і вони нічого хорошого і корисного не несуть", - розповів Дьомін у своїх сторіс.

До слова, співачка відкопала в мережі цікавий знімок, який показала у своїх сторіс. На ньому блогер Машуковський зображений в образі ефектної блондинки. "Ось він! Людина, яка вчить мене уму-розуму. Мужик з накладними сі**ками!",- підписала кадр Анастасія.

Треба сказати, що після всього Приходько ще й обурилася, що на неї, дівчину, ополчилися двоє чоловіків. При цьому нагадала, що з самого початку не називала нічиї імена.

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