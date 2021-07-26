Відомий радіоведучий і ведучий "Голосу країни" Слава Дьомін показав у соцмережі, як провів вихідні з сином-підлітком

Як повідомляє Politeka.net, відомий радіоведучий і ведучий шоу "Голосу країни" Слава Дьомін часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу шоумен виклав у своєму мікроблозі кумедні фото зі своєї подорожі з сином-підлітком.

Виявилося, що Слава кожні вихідні проводить з сином – вони їздять по околицях Києва в Цікаві місця і шукають собі пригоди. Так, цього разу ведучий відвіз дитину на ферму зі страусами.

"В 40 км від Києва є Долина страусів. Це не тільки страусинна ферма, а й невеликий зоопарк, дитячі майданчики і велика територія. Звичайно, велика частина віддана саме страусам. Ми пробули тут близько 2-х годин. І нам дуже сподобалося. Синові найбільше зайшло годування тварин. Для того, щоб провести з дитиною вихідний день, місце дуже підходить. Ми не пошкодували, що побували тут", - розповів Дьомін про свої вихідні з сином.

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