Ведучий і шоумен Слава Дьомін розповів про свій досвід видалення родимок, показавши приклад українцям

Як повідомляє Politeka.net, відомий радіоведучий і шоумен Слава Дьомін, який був одним з провідних шоу "Голос країни", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу він вирішив поділиться своїм досвідом і розповів в мережі про видалення родимок і папілом.

За словами слави, він йшов до цього 20 років і коли зважився на процедуру, вирішив розповісти про неї, подавши приклад своїм шанувальникам. Він зазначив, що видалення родимок абсолютно безболісне і не дуже дороге, так що бояться не варто.

"Відразу скажу, що пост написаний для того, щоб на своєму прикладі показати і розповісти тим, хто сумнівається. Я йшов до цього 20 років! На шиї була одна велика родимка, яка дуже дратувала. І 3 незначних. А ще дві папіломи на різних руках під пахвами. Пишу цей пост через 2 години після процедури. Рани не болять. Увечері вже можна відклеювати пластир. Сподіваюся, пост був корисний", - розповів Дьомін, а також показав фото і відео, зняті під час прийому у лікаря.

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