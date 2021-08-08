Известный украинский телеведущий Слава Демин поделился новым фото с курорта

Как передает Politeka.net, Слава Демин является известным украинским телеведущим. Он прославился благодаря участию в программе "Голос країни". Также, Слава - друг Тины Кароль, которая появлялась в его программе на радио. Ведущий активно ведет социальные сети и радует поклонников новым контентом.

На этот раз Слава поделился новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На фото Слава вместе со своим сыном - Владом. На фоне них огромный небоскреб. Как сообщил ведущий, он вывез сына в Дубаи.

"Мы в Дубаях



Сегодня влажность в два раза меньше чем вчера и ходить по улицам намного легче. Но по сравнению с апрелем, когда мы были в прошлый раз, все равно жарко. Сразу отвечу на вопрос почему мы поехали в именно в Дубай.



Скоро в Youtube и Инстаграм выйдет новый проект "Демин+1", где мы с @vladdomin покажем как можно отдохнуть с ребенком в разных городах мира. И чтоб выпуск вышел осенью, когда уже будет сезон, мы его снимаем сейчас, в августе.



Очень надеюсь, что влог будет полезным и интересным."

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