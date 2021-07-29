Відомому українському теле- та радіоведучому Славі Дьоміну виписали штраф

Як Politeka.net, радіоведучий "Люкс ФМ", який став також і ведучим бекстейджу 11 сезону "Голос країни", активно ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя. Так, цього разу у своєму Instagram чоловік розповів, що отримав штраф за те, що не оплатив парковки.

"Народ, встав сьогодні по-чесному на місці для парковки, все нормально. Але мені виписали штраф за те, що я не оплатив цю парковку, а я навіть не знаю, де за неї платити. 700 гривень штраф", - пише Дьомін.

Шанувальники розповіли Дьоміну, що платити за парковку потрібно через додаток "Київ Цифровий", оскільки паркоматів на деяких вулицях просто немає.

"Так, я зі всім розібрався. Платити за парковку в Києві потрібно в додатку "Київ Цифровий" або в терміналах "EasyPay". Штраф за неуплату – 100, 500 і 700 грн. Я заплатив 700. Заслужив", - каже Дьомін.

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