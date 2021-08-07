Український теле - і радіоведучий Слава Дьомін, зірка "Голосу країни", показав себе і звернувся до українців
Як пише Politeka.net, Слава Дьомін став популярним українським ведучим. Красеня часто можна побачити в компанії зірок. Нещодавно знаменитість розповів про перелом руки у сина, який ту пошкодив на тренуванні. Зараз Слава вирішив поділиться в Instagram, що відбувається в Дубаї, ОАЕ.
На новому фото Дьомін здався в мокрій футболці і з мокрою головою. Слава гуляв містом, знявши себе на телефон.
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Взагалі, зараз тут температура + 38.☀ Але дуже висока вологість. Тобто після виходу з-під кондиціонера ви проходите 10 хвилин і вже все тіло вологе. Але це не буде стосуватися тих, хто народився в морських містах. Там звикли до такого клімату.
А взагалі подобається Дубай в такий час. Через спекотну погоду туристів менше, пляжі порожні, а готелі роблять знижки від 30 до 50%", - написав Дьомін.
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Фанати, включаючи дружину Бабкіна, поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Що на голові"," зволожувач лисини"," вологий Лисий двіж","Там не тільки голова мокра, але і футболка".
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