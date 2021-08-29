Певица Наталья Могилевская, которая стала капитаном судей нового шоу «Співають всі», показала, как готовились к концерту ко Дню Независимости Украины

Как сообщает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.

«Я часто сомневаюсь, стоит ли делиться с вами такими видео с подготовки и репетиций»,- отметила артистка.

Однако пользователи Сети развеяли все сомнения, уверив, что видео было им очень интересно.

«Как правило, все интересное всегда остаётся за кадром», «Закулисная жизнь, процесс создания шедевра или выстраданной песни всегда интересен. Конечно делитесь», «Наташа, тем кто любит артиста, будет интересно всегда. А тем, кто захочет как то подгадить комментами, что не выложи, будет плохо и не так», «Полякова, как шлагбаум», «Очень интересно смотреть за всем ❤», «Очень интересно🔥🔥🔥тем более за кулисами у вас столько помощников, грех скрывать их труд. Спасибо Наталья, очень интересно посмотреть подготовку», - писали в комментариях.

Напомним, yовый скандал разгорается вокруг шоу «Співають всі», украинцы в недоумении: «Стыдно смотреть».

Как сообщала Politeka, Могилевская и Приходько умылись слезами на шоу "Співають всі": неожиданные кадры попали в сеть.

Также Politeka писала, что 46-летняя Могилевская поделилась кадрами предложения руки и сердца, очень трогательно.