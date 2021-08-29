Певица Наталья Могилевская, которая стала капитаном судей нового шоу «Співають всі», показала, как готовились к концерту ко Дню Независимости Украины
Как сообщает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.
«Я часто сомневаюсь, стоит ли делиться с вами такими видео с подготовки и репетиций»,- отметила артистка.
Однако пользователи Сети развеяли все сомнения, уверив, что видео было им очень интересно.
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«Как правило, все интересное всегда остаётся за кадром», «Закулисная жизнь, процесс создания шедевра или выстраданной песни всегда интересен. Конечно делитесь», «Наташа, тем кто любит артиста, будет интересно всегда. А тем, кто захочет как то подгадить комментами, что не выложи, будет плохо и не так», «Полякова, как шлагбаум», «Очень интересно смотреть за всем ❤», «Очень интересно🔥🔥🔥тем более за кулисами у вас столько помощников, грех скрывать их труд. Спасибо Наталья, очень интересно посмотреть подготовку», - писали в комментариях.
Напомним, yовый скандал разгорается вокруг шоу «Співають всі», украинцы в недоумении: «Стыдно смотреть».
Как сообщала Politeka, Могилевская и Приходько умылись слезами на шоу "Співають всі": неожиданные кадры попали в сеть.
Также Politeka писала, что 46-летняя Могилевская поделилась кадрами предложения руки и сердца, очень трогательно.