Известная певица Наталья Могилевская показала трогательный момент у себя в Инстаграм

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица в Сторис опубликовала видео момента предложения руки и сердца.

Кадры были сняты во время репетиции парада ко Дню Независимости Украины на Крещатике. Тогда военнослужащий сделал своей девушке-коллеге предложение руки и сердца.

На ролике видно, как парень опустился на одно колено с букетом цветов. В этот момент вместе с ним на колено встали еще двое военнослужащих и подняли сабли вверх. Вокруг все аплодировали. Похоже, что девушка ответила взаимностью.

Видео опубликовал в Facebook Богдан Бондарь.

Этот чувственный момент перепостила Могилевская у себя в сторис.

«Любов – то велика сила», - подписала она кадры словами со своей песни.

Напомним, Могилевская верхом на огромной птице не угодила требовательной публике: "И Вакарчук разочаровал...".

Как сообщала Politeka, Могилевская похвасталась впечатляющим вкладом в культуру Украины: "На этих песнях выросло целое поколение".

Также Politeka писала, что Могилевская рассекретила особенного мужчину в своей жизни: "Мало кто знает...".