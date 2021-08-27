Известная певица Наталья Могилевская показала трогательный момент у себя в Инстаграм
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица в Сторис опубликовала видео момента предложения руки и сердца.
Кадры были сняты во время репетиции парада ко Дню Независимости Украины на Крещатике. Тогда военнослужащий сделал своей девушке-коллеге предложение руки и сердца.
На ролике видно, как парень опустился на одно колено с букетом цветов. В этот момент вместе с ним на колено встали еще двое военнослужащих и подняли сабли вверх. Вокруг все аплодировали. Похоже, что девушка ответила взаимностью.
Видео опубликовал в Facebook Богдан Бондарь.
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Этот чувственный момент перепостила Могилевская у себя в сторис.
«Любов – то велика сила», - подписала она кадры словами со своей песни.
Напомним, Могилевская верхом на огромной птице не угодила требовательной публике: "И Вакарчук разочаровал...".
Как сообщала Politeka, Могилевская похвасталась впечатляющим вкладом в культуру Украины: "На этих песнях выросло целое поколение".
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