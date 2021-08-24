Певица Наталья Могилевская со сцены рассказала о своем втором отце

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Наталья Могилевская, которая временно заменила Катю Осадчую на должности ведущей шоу "Світське життя", прямо со сцены премии "Национальная легенда Украины" рассказала о своем втором отце. Транслировал мероприятие телеканал "1+1".

Премию "Национальная легенда Украины" в этом году обосновал президент Владимир Зеленский. Награду вручают за личные заслуги в становлении независимой Украины, и среди прочих ее удостоился поэт и автор песен Юрий Рыбчинский. Именно о нем со сцены так тепло отзывалась Могилевская при вручении премии.

Наталья высказала свое восхищение маэстро и сказала, что завидует сама себе, потому что живет в одно время с таким человеком и может называет его вторым отцом. "Мало кто знает, что перед смертью мой отец сказал: "Юра, не оставляй Наташу", – поделилась певица перед всеми.

Также Могилевская выразила Рыбчинскому свою благодарность, за то, что он все время рядом. "В моем сердце вы навсегда, точно также, как ваши невероятные песни навсегда в сердцах украинцев", – подытожила певица.

Напомним, Солистка Go_A сделала признание Могилевской, заинтриговав важным событием: "Тогда жизнь полностью...".

Как сообщала Politeka, Могилевская заинтриговала событием, ради которого худела и учила украинский язык: "Специально за три месяца…".

Также Politeka писала, что Могилевская под ночным небом получила предложение руки и сердца, как это было: "Надо идти".