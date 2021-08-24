Певица Наталья Могилевская со сцены рассказала о своем втором отце
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Наталья Могилевская, которая временно заменила Катю Осадчую на должности ведущей шоу "Світське життя", прямо со сцены премии "Национальная легенда Украины" рассказала о своем втором отце. Транслировал мероприятие телеканал "1+1".
Премию "Национальная легенда Украины" в этом году обосновал президент Владимир Зеленский. Награду вручают за личные заслуги в становлении независимой Украины, и среди прочих ее удостоился поэт и автор песен Юрий Рыбчинский. Именно о нем со сцены так тепло отзывалась Могилевская при вручении премии.
Наталья высказала свое восхищение маэстро и сказала, что завидует сама себе, потому что живет в одно время с таким человеком и может называет его вторым отцом. "Мало кто знает, что перед смертью мой отец сказал: "Юра, не оставляй Наташу", – поделилась певица перед всеми.
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Остановилось сердце известного советского актера и певца: коллеги рассказали об утрате
Фреймут призналась перед украинцами в своей огромной ошибке: "Это стоило мне карьеры"
Внучка Ротару в узком до неприличия топе козырнула гибкими формами: "Настоящая жемчужина"
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Также Могилевская выразила Рыбчинскому свою благодарность, за то, что он все время рядом. "В моем сердце вы навсегда, точно также, как ваши невероятные песни навсегда в сердцах украинцев", – подытожила певица.
Напомним, Солистка Go_A сделала признание Могилевской, заинтриговав важным событием: "Тогда жизнь полностью...".
Как сообщала Politeka, Могилевская заинтриговала событием, ради которого худела и учила украинский язык: "Специально за три месяца…".
Также Politeka писала, что Могилевская под ночным небом получила предложение руки и сердца, как это было: "Надо идти".