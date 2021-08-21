Популярная украинская певица Наталья Могилевская получила предложение руки и сердца от поклонника

Как пишет Politeka.net, 46-летняя певица, продюсер, Народная артистка Украины Наталья Могилевская часто делится с поклонниками подробностями личной жизни у себя в Instagram. На этот раз артистка решила рассказать фанатам, как получила предложение выйти замуж.

Могилевская опубликовала видео, где показала часть своего концерта, а также рассказала, как давала интервью после выступления. Также Могилевская поздоровалась с компанией, которая проплывала мимо на яхте, а кто-то из поклонников певицы крикнул: "Наташа, выходи за меня!". Такое предложение руки и сердца изрядно повеселило Могилевскую.

"Девочки, мне сделали предложение выйти замуж. Идем? ❤️😃 "- спросила певица у поклонниц.

В комментариях фанаты певицы высказали свое мнение относительно произошедшего.

"шанс всегда есть 🔥 ", "надо идти ❤️🔥 ", " Молодец, парень! Смелый. 👏 😂 ", "Ой, хорошенько подумайте", " крутое предложение! 😂😂😂 ", "Почему бы и нет! 😍🙂🙂🙂 "Наташенька, если мужчина достоин вас, однозначно да, да, да !!!! Будет плохо себя вести, поменяем на другого ❤️😂 😂😂😂😂😂😂", - пишут в комментариях.

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Напомним, что Могилевская неожиданно обратилась к украинцам и поразила новым фото: "Как из 90-х".

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