Відома співачка Наталія Могилевська показала відео, як шанувальник кличе її заміж

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і суддя шоу "Співають всі" Наталія Могилевська часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так цього разу зірка виклала кумедне відео, і приголомшила новиною про те, що її покликали заміж.

У ролику Наталя показала фрагмент свого виступу, а також інтерв'ю, яке, мабуть, проходило десь біля води. Співачка привітала людей в човні, коли один з чоловіків на водному судні вигукнув їй: "Наташа, виходь за мене". Треба сказати, що така пропозиція здорово повеселила артистку.

У підписі до ролика Могилевська написала: "Дівчата, мені зробили пропозицію вийти заміж. Ходімо? Скоро, 30 жовтня, відбудеться мій сольний концерт у Палаці Україна (Київ). Як ви думаєте, чи є шанс у шанувальника привернути мою увагу не тільки як артистки, але і як жінки?".

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