Известная певица Наталья Могилевская показала видео, как поклонник зовет ее замуж

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и судья шоу "Співають всі" Наталья Могилевская часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так в этот раз звезда выложила забавное видео, и ошеломила новостью о том, что ее позвали замуж.

В ролике Наталья показала фрагмент своего выступления, а также интервью, которое, видимо, проходило где-то у воды. Певица поприветствовала людей в лодке, когда один из мужчин на водном судне выкрикнул ей: "Наташа, выходи за меня". Надо сказать, что такое предложение здорово повеселило артистку.

В подписи к ролику Могилевская написала: "Девочки, мне сделали предложение выйти замуж. Идем? Скоро, 30 октября, состоится мой сольный концерт во Дворце Украина (Киев). Как вы думаете, есть ли шанс у поклонника привлечь мое внимание не только как артистки, но и как женщины?".

Напомним, Могилевская перестаралась со "спецэффектами" на концерте, едва не свалившись за борт: "Думала, что улечу в воду…"

Как сообщала Politeka, Могилевская всколыхнула сеть лирическим видео с погибшим Кузьмой: "Я больше не знаю таких артистов...".

Также Politeka писала, что Могилевская заставила киевскую публику скандировать, появилось видео из закулисья: "Где Наташа?".