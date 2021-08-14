Популярная украинская певица Наталья Могилевская готовится дать сольный концерт в Киеве
Как пишет Politeka.net, 46-летняя певица Наталья Могилевская (настоящее имя Наталья Могила) активно ведет свой мини-блог в Instagram, где делится с поклонниками подробностями личной жизни. Так, недавно звезда анонсировала свой сольный концерт в Киеве на уникальной сцене посреди Днепра в "Bakkara River Party".
Позже в формате stories Могилевская рассказала как готовится к концерту и рассказала свои планы на день.
"Всем привет! Планы на день: тренировка, массаж, фотосессия, сандчек, концерт. А какая у вас суббота – рабочая или нет?",- пишет Могилевская.
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Как видим, Могилевская сделала необычный макияж в нюдових тонах, однако со стрелками и черными точечками под глазами.
Ранее Politeka писала, что Могилевская накануне Дня Независимости поделилась с украинцами радостной вестью, видео: "Невероятный сюрприз!"
Напомним, что Могилевская с молодежным макияжем нарвалась на критику в сети, фото: "Зачем эти черные пятна?"
A еще Politeka сообщала, что Могилевская с новой прической призналась, сколько теперь весит: "На диете уже больше месяца".