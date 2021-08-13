Українська співачка Наталія Могилевська заінтригувала шанувальників майбутнім виступом
Як передає Politeka.net, на честь 30-річчя незалежності України на НСК "Олімпійський" відбудеться масштабний концерт за участю найпопулярніших українських зірок. З'явиться на сцені і Наталія Могилевська, яка вже почала підготовку до концерту.
На відео, яке з'явилося в Instagram співачки, вона зустрілася з подругою, яка допоможе їй підготувати номер. Могилевська вигукнула, що жінка допоможе їй виконати дитячу мрію.
"Про цей вихід мріє кожна світова зірка! Готуємо мій виступ на НСК Олімпійський з Катею Царик. Це буде неймовірний сюрприз!",- підписала відео зірка.
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У коментарях артистці залишили масу приємних слів.
"Який же гарний букет обожнюю, красиві", "Наталочка ви завжди молода", "заінтригувала", "Ви неймовірна! Любимо Вас", "Будьте улюблені і щасливі, Наталія!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Могилевську жорстко рознесли в мережі за молодіжний макіяж, фото: "навіщо ці чорні плями?".
Ще Politeka писала, що Могилевську сильно отчихвостили за "кіркоровський" костюм: "Ну не ваше це".
Також Politeka повідомляла, що Могилевська в піджаку з камінням ефектно пройшлася по червоній доріжці: "вищий клас".