Українська співачка Наталія Могилевська заінтригувала шанувальників майбутнім виступом

Як передає Politeka.net, на честь 30-річчя незалежності України на НСК "Олімпійський" відбудеться масштабний концерт за участю найпопулярніших українських зірок. З'явиться на сцені і Наталія Могилевська, яка вже почала підготовку до концерту.

На відео, яке з'явилося в Instagram співачки, вона зустрілася з подругою, яка допоможе їй підготувати номер. Могилевська вигукнула, що жінка допоможе їй виконати дитячу мрію.

"Про цей вихід мріє кожна світова зірка! Готуємо мій виступ на НСК Олімпійський з Катею Царик. Це буде неймовірний сюрприз!",- підписала відео зірка.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів.

"Який же гарний букет обожнюю, красиві", "Наталочка ви завжди молода", "заінтригувала", "Ви неймовірна! Любимо Вас", "Будьте улюблені і щасливі, Наталія!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Могилевську жорстко рознесли в мережі за молодіжний макіяж, фото: "навіщо ці чорні плями?".

Ще Politeka писала, що Могилевську сильно отчихвостили за "кіркоровський" костюм: "Ну не ваше це".

Також Politeka повідомляла, що Могилевська в піджаку з камінням ефектно пройшлася по червоній доріжці: "вищий клас".