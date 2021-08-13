"І знову все псує..."

Відома українська співачка Наталія Могилевська викликала обурення у шанувальників новим фото

Як передає Politeka.net, Наталія Могилевська нещодавно оголосила, що стала однією з суддів нового проекту "Співають всі". Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу артистка поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Наталя проходить на червоній доріжці на презентації нового телевезійного сезону"Співають всі". Вона одягнена в екстравагантний піджак з безліччю сяючих каменів і шовкове плаття білого кольору.

Користувачі мережі обурилися і рознесли Наталію Могилевську в пух і прах в коментарях:

"Яке гарне плаття, і як все псує піджак"

"Хто вам радить так одягатися? Ну не ваше Це все"

"Цей" чудо піджак " робить вас квадратною... Вже вибачте за чесність!"

"І знову все псує пінджак"

"Які війська? Танкові або сухопутні? Так, ви шо сухопутні, звичайно танкові)"

"Сукня-вогонь, а ось піджак? Відразу наряд нагадав Аллу Пугачову".

Раніше Наталя вже виходила в світ в гучному піджаку. Тоді Наталія покривлялася на камеру, нагадавши своїм образом чимось Миколу Баскова або Філіпа Кіркорова, на думку публіки.

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