"И вновь всё портит..."

Известная украинская певица Наталья Могилевская вызвала возмущение у поклонников новым фото

Как передает Politeka.net, Наталья Могилевская недавно объявила, что стала одной из суддей нового проекта "Співають всі". Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз артистка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Наталья проходит на красной дорожке на презентации нового телевезионного сезона "Співають всі". Она одета в экстравагантный пиджак с множеством сияющих камней и шелковое платье белого цвета.

Пользователи сети возмутились и разнесли Наталью Могилевскую в пух и прах в комментариях:

"Какое красивое платье, и как всё портит пиджак"

"Кто вам советует так одеваться? Ну не ваше это всё"

"Этот "чудо пиджак" делает Вас квадратной... Уж извините за честность!"

"И вновь всё портит пиНдЖак"

"Какие войска? Танковые или сухопутные? Да, вы шо сухопутные, конечно танковые)"

"Платье - огонь, а вот пиджак? Сразу наряд напомнил Аллу Пугачёву".

Ранее Наталья уже выходила в свет в громозком пиджаке. Тогда Наталья покривлялась на камеру, напомнив своим образом чем-то Николая Баскова или Филиппа Киркорова, по мнению публики.

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