Украинская певица, продюсер и главный судья шоу "Співають всі" Наталья Могилевская рассорила поклонников неожиданным макияжем

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Могилевская появилась с трендовым мейкапом, поставив под глазами две черные точки.

«Три острых темы, которые часто встречались в ваших секретах. В какую одну из этих ситуаций вы бы ни при каких обстоятельствах не хотели бы попасть. 1. Внезапная влюблённость в другого человека, будучи в браке. Сильно. 2. Сильная любовь к человеку старше/младше на 20 лет. 3. Изменила или изменил супругу/супруге с человеком своего пола», - поделилась Могилевская секретами своих подписчиков.

Впрочем, в комментариях вместо обсуждения поста разгорелась дискуссия о макияже артистки. Одним поклонникам он понравился, а другие жестко раскритиковали артистку.

«Какая красивая», «Красота нереальная», «Как всегда шикарная», «Красавица и умница», «Что за точечки под глазами, вам не идет», «Что за макияж в стиле Пьеро? Зачем эти чёрные кляксы?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Могилевская решила навести порядок в гримерке: "Наташа, вы…".

Ранее Politeka писала, что Могилевская после споров с похудением рассказала о своем весе: "На диете уже больше месяца".

Также Politeka сообщала, что Могилевская обратилась к поклонникам, впечатлив новым фото: "Как из 90-х".