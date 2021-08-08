Українська співачка Наталія Могилевська засвітила, як наносить макіяж

46-річна артистка ретельно доглядає за зовнішністю, повідомляє Politeka.net. Співачка по можливості ділиться секретами своєї привабливості.

Зокрема одного разу зірка розповіла, що вранці вмивається шавлією. За словами співачки, трава, володіє приголомшливими цілющими властивостями, які особливо допомагають схильній до подразнень та алергії шкірі. В результаті шкіра артистки виглядає просто сяючою.

Звичайно, зірка часто ходить в гримі, адже її зобов'язує професія. На новому фото в Instagram артистка засвітила, як наносить макіяж пухнастим пензлем у гримерці. Співачка позувала біля дзеркала, доторкнувшись до носа. Макіяж вже був готовий - очі підкреслені темними тінями і підведенням, а губи - рожевим відтінком.

Примітно, що виконавиця вибрала наряд в паєтках і з нескромним декольте.

За 20 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Красива", "Наташо, ви ідеальна"," чудово виглядаєш"," цей макіяж прекрасно підкреслив твою красу", " Наташо, я вражений в саме серце!",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Наталія Могилевська також п'є багато води. Зірка намагається пити рідину тільки з натурального і чистого джерела.

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