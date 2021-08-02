Украинская певица Наталья Могилевская пожаловалась украинцам, что не подготовилась ко дню рождения

Известная исполнительница из-за работы не подготовилась к празднику, сообщает Politeka.net. В своем Инстаграм Могилевская рассказала, что пока не знает, как ей поступить.

Пост красотка подкрепила интересным фото. Могилевская позировала в черном топе, надев на ноги хвост русалки. Звезда прилегла на край бассейна, показывая нежные изгибы.

"ОСТАЛОСЬ 2 ДНЯ ‼️Чувствую себя, как у разбитого корыта 😔 Я могла бы в этом году отпраздновать самый прекрасный День Рождения. Но, к сожалению, у меня уже нет времени его организовать из-за количества съёмок, концертов и проектов этим летом", - написала артистка.

По словам Могилевской, она не успела подготовиться к празднику, и она пока не знает, что делать.

"Могу улететь, снять яхту, попытаться позвать тех, кто еще не запланировал свои выходные или воспользоваться вашей офигенной идеей 🎉 Пишите свои варианты, как мне отпраздновать День рождения", - написала Наталья.

"Самая лучшая организация ДР, это спонтанно отметить с теми кто рядом, кто тебя вспомнил и нашёл в этот день", "Устроить Пижамную вечеринку😂,и погрузиться в детство 🥳😊😉🍾", - написали пользователи сети.

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