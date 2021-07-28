Украинская певица Наталья Могилевская удивила внешним видом, ведь такой ее никто еще не видел

Популярная артистка уже много лет на сцене, она следит за трендами и умеет удивлять своих поклонников, сообщает Politeka.net.

Звезда активно ведет соцсети, в которых делится своими мыслями, предстает в разных образах и показывает кадры результатов творчества.

В новом видео в Инстаграм певица предстала в образе настоящей ведьмы. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Наталья использовала эффект, из-за которого изменился цвет ее глаз, а лицо будто горело.

"Всем добрый вечер 💥 В какое время смотришь это видео?", - написала артистка.

За 14 часов публикация собрала почти 6000 просмотров и много комментариев. Не все пользователи сети позитивно оценили кадры, некоторые даже посчитали, что артистка позорится такими странными развлечениями.

"Наталья, это отстой", "Ё**рный театр 😄 немного испугался 😳", "Ведьма", "Это когда хочется быть сексуальной, а ты квадрат гипотезы😂", "Некрасиво(", " завораживающее видео)", "Наташа наша любовь с Вами", "Сладкая Вы наша 😂😂😂😂😍", "😮 ужас, сон украли...", "Прикольно,Натали,чудненько!!!❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Могилевская показала свои "шалости" за кулисами "Мастер Шеф"

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