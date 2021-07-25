Украинская певица Наталья Могилевская появилась на популярном шоу "Мастер Шеф", где выступала в команде "синих" со своими коллегами Олегом Скрипкой и Павлом Зибровым

Артистка решила показать, как готовилась к шоу за кадром, сообщает Politeka.net. Могилевская опубликовала шуточный ролик в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Звезда позировала возле зеркала в блузе с крупным горохом. Красотка сделала макияж с акцентом на большие глаза.

По сюжету артистка показала свои шалости и попала впросак - в гримерке она вешает на ухо своеобразную серьгу, роняет ее, а когда поднимает, внезапно переносится на кухню шоу "мастер Шеф".

"Смотрели вчера @masterchefstb? #могилевская #мастершеф", - поинтересовалась певица.

За 50 минут публикация собрала сотни просмотров и много комментариев.

"🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍Красавица", "Смысл😂😂😂", "Да! За флаг нужно поставить ребят на место!) Это жесть...", "да, смотрела это было круто обе команды классные😍❤️🔥", "Смотрю сейчас🔥🔥🔥Вчера две площадки посетила..❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, шоу "Мастер Шеф" снимается в Украине с 2011 года. В этому году публику решили удивить сделав звездный сезон. Пришедшие селебрити соревнуются в командах синих и красных.

Напомним, Могилевская пристала к Зиброву и Скрипке на шоу "Мастер Шеф"

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