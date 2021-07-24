Украинская певица Наталья Могилевская появилась на популярном шоу "Мастер Шеф" и засветилась в компании своих коллег по сцене

Популярная исполнительница становится нередким гостем различных шоу, сообщает Politeka.net. В этот раз певица засветилась на проекте "Мастер Шеф".

Известно, сейчас снимается новый сезон шоу, в котором принимают участие украинские знаменитости.

Певица опубликовала в сторис видео, как она "пристает" с расспросами к своим коллегам по сцене Павлу Зиброву и Олегу Скрипке.

"Вы умеете готовить?", - поинтересовалась Могилевская у Скрипки, на что тот ответил, что готовил давно, а вот Зибров сообщил, что умеет готовить все.

Олег Скрипка также рассказал рецепт, который придумал для своей любимой - это омлет с печенкой трески, чем удивил Могилевскую.

"Омлет замешиваешь на топленом молоке", - раскрыл секрет блюда певец.

Примечательно, что Могилевская, Скрипка и Зибров будут в команде "красных".

Отметим, шоу "Мастер Шеф" снимается в Украине с 2011 года. Несменным судьей на проекте является ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

В звездном сезоне две команды - синих и красных - разделены по три человека, и соревнуются в быстром приготовлении различных блюд.

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