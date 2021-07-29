Певица Наталья Могилевская рассмешила украинцев новым видео
Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной отечественной певицей. Сейчас красотка занята проектом "Співають всі" и решила показать как развлекается с ведущим бэкстейджа Ваней Расселом. Видео Наталья опубликовала в Инстаграм.
На кадрах Могилевская позировала в белом полупрозрачном платье и босоножках. Рядом стоял Рассел в шортах, футболке и рубашке. Наталья заигрывала к Ване, делая ему массаж.
"Ваня Рассел что-то скрывает от нас", - написала Наташа.
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Фанаты сразу начали ставить лайки и писать комментарии:
"И дляя чего это все?", "Как рядом с вами можно сохранять спокойствие?", "Я и младший брат", "Ох эти бабушки", "Вы огонь", "Наряд у вас класс", "Милые такие", "Лапуля, красотуля", "Отличного настроения", "Наталья Алексеева, вы потрясающая", "Вот это парочка"
Напомним, худеющая Могилевская в роскошном лимузине решила показать свой необычный завтрак
А еще Politeka писала, что Могилевская оконфузилась на кухне "МастерШеф" и невольно выдала свой синдром
Также Politeka сообщала, что Могилевская удивила танцами в необычном платье с длинным разрезом