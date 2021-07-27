Известная певица Наталья Могилевская показала, чем балует себя во время рабочих поездок

Наталия Могилевская не так давно рассказала об успехах в похудении. По словам звезды, она заключала специальный спор с Анитой Луценко и чуть его не проиграла, ведь в последние дни никак не удавалось сбросить оставшиеся лишние 300 грамм.

Артистка в тот момент перепробовала все, лишь бы контрольная цифра на весах была такой, как надо. Теперь, даже после завершения спора, Наталия не бросила свою систему питания и старается поддерживать здоровый образ жизни.

В перерывах между насыщенными концертными графиками знаменитость уделяет время себе любимой. В этот раз, разъезжая в дорогом лимузине в компании коллеги, Могилевская похвасталась своим завтраком в дорогу, запакованного в подарок.

Красная рыба и вода – вот и весь перекус звезды, как оказалось, она старается не отступать от умеренного питательного рациона, чтобы снова не вернулись лишние килограммы.

«Аниточка, что это такое? Подарок, нет? А выглядит как подарок! Первый раз такое вижу» - заговорила в ролике Наталия. Потом она добавила, что это ее вкусный перекус, о котором мало кто догадался.

Напомним, Могилевская в платье с глубоким вырезом появилась в компании молодого красавца: "Новые заморочки Наташки".

Как сообщала Politeka, Могилевская удивила танцами в необычном платье с длинным разрезом: "Под Бузову закосила".

Также Politeka писала, что Могилевская на съемках "МастерШеф" засветила эффектную подружку Эктора: "Ах, какая сеньорита"