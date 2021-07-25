Певица Наталья Могилевская рассмешила забавными видео

Как сообщает Politeka.net, в восьмом выпуске проекта "МастерШеф" в кулинарной битве сошлись яркие представители украинского шоу-бизнеса. В команде красных — Наталья Могилевская, Олег Скрипка и Павло Зибров, а в команде синих — Дмитрий Каднай, Jerry Heil и Ivan Navi.

Неожиданными кадрами со съемок поделилась Наталья Могилевская в своем Instagram.

Наталья Могилевская оказалась на кухне и искала ингридиенты для блюда но, что-то пошло не так и она испортила пряность. Артистка сразу же заметила свой конфуз и поспешила сообщить об этом помощникам на кухне. Те убедили Могилевскую, что все в порядке и пряность все еще можно есть.

На следущих кадрах певица призналась, что на кухне "МастерШеф" у нее возникает синдром - "тут всегда хочется есть". И не боясь, она все же попробовала экзотический ингридиент.

Стоит отметить, что по итогам, красная команда одержала победу в двоих конкурсах, поэтому Наталья Могилевская, Олег Скрипка и Павел Зибров выиграли в восьмом выпуске кулинарного шоу МастерШеф. Селебрити.

Напомним, Могилевская в платье с глубоким вырезом появилась в компании молодого красавца.

Как сообщала Politeka, Могилевская удивила танцами в необычном платье с длинным разрезом.

Также Politeka писала, что Могилевская на съемках "МастерШеф" засветила эффектную подружку Эктора.