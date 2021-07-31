Известная продюсер и певица Наталья Могилевская удивила спутниками

Как сообщает Politeka.net, Наталья Могилевская является легендарной украинской артисткой. Также она известна как продюсер. Недавно Наталья объявила, что стала главной судьей нового украинского масштабного шоу "Співають всі". Артистка часто делится моментами из своей жизни в социальных сетях.

На этот раз Наталья Могилевская поделилась новым видео. Артистка предложила поклонником написать о своих тайных желаниях и секретах. Ей написали "Мечтаю вырасти и выйти замуж за одного из ваших танцоров. Ну он правда очень красивый".

В ответ Наталья показала видео, где фотографируется с тремя мужчинами. Сама артистка в длинном красном платье с декольте, пышными рукавами, и разрезом. Открыв ноги, Наталья показала как удачно занимается похудением. Вокруг неё - танцоры в белых растегнутых рубашках и черных брюках. И к одному из них она близко прижалась.

Ранее сообщалось, неизлечимые болезни, любовник и беременность, Наталья Могилевская выложила доверенные ей тайны: "Обещаю..."

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Politeka рассказывала, Могилевская сделала пикантный массаж молодому красавчику и озадачила кадрами: "Вот это парочка"



