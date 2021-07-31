Популярная украинская певица Наталья Могилевская рассказала необычные тайны своих фанатов

Артистка привыкла публиковать много личных кадров в разделе Стори и рассказывать о своей жизни. Причем не обходится и без снимков, сделанных перед концертами, кадров из гримерки или обычных фото дома.

В этот раз Наталия удивила не личными фото, а тайнами своих фанатов, которые выдала публично. Как оказалось, Могилевская таким образом решила протестировать аудиторию, чтобы увидеть отношение фанатов к той или иной теме:

«Собираю ваши тайны, никому не расскажу, обещаю. Только выложу в Сторис».

Ответы звезде пришли самые разные: «Беременная на 3 месяце, никто не знает кроме мужа; от всех держу в секрете свои неизлечимые болезни; Мой любовник старше от меня на 29 лет» - и многое другое написали фанаты.

Звезда была тронута секретными признаниями и написала, что ей понравилось то, как сильно ей доверяет аудитория.

Напомним, Выяснилось, как по-настоящему зовут Могилевскую, Каменских и других звезд украинского шоубиза: "На Жмуре далеко не уедешь".

Как сообщала Politeka, Похожая на ведьму Могилевская опозорилась странными развлечениями: "Наталья, это отстой".

Также Politeka писала, что Могилевская в купальнике озадачила украинцев своим вопросом: "Если бы вы...".