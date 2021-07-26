Украинская исполнительница Наталья Могилевская показала, как нежится на солнышке

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной украинской певицей. Красотка и сейчас активно занимается творчеством, а также ведет Инстаграм, делясь с фанатами самым интересным.

На новом фото Наталья показалась в купальнике, сидя на лавочке на улице. Красотка наслаждалась солнышком, закрыв глаза от удовольствия, а рукой взялась за волосы.

"Если бы вы ехали на море, а в чемодан могли бы взять 3 вещи. Чтобы вы взяли?", - написала Наташа.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Если б мне сказали "садись, поехали на море", я б поехала сию секунду и без чемодана )))", "Купальник, деньги и хорошее настроение", "Купальник, шляпу и платье", "Телефон, зарядное устройство, банковскую карту", "Парня и карточку с баблом", "Банковскую карточку, паспорт, тест, а там все будет", "Купальник, паспорт и фату".

Напомним, ссора Приходько с Могилевской на популярном шоу получила неожиданное продолжение

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