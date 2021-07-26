Народная артистка Украины Наталья Могилевская в шутку запретила снимать ее на видео

Как пишет Politeka.net известная украинская певица, актриса, телеведущая, певица, продюсер Наталья Могилевская (настоящая фамилия Могила) активно делится с поклонниками закулисьем подготовки к концертам в своем Instagram. Так на этот раз певица перед концертом была одета в белый халат и черные кроссовки. Звезда в шутку запретила оператору снимать ее на видео в таком виде.

"Не снимайте меня в халате!", - сказала с юмором Могилевская.

Как видим, звезда давала концерт в городе Константиновка Донецкой области, на который приехала в шикарном белом лимузине. Попеть вместе с кумиром пришло довольно много людей. Позже Могилевская спросила у поклонников в каком еще городе они ждут ее концерта.

Ранее Politeka писала, что Могилевская показала свои "проделки" за кулисами "Мастер Шеф" и попала впросак: "это жесть".

Напомним, что Могилевская оконфузилась на кухне "МастерШеф" и невольно выдала свой синдром: кадры уже в сети.

А еще Politeka сообщала, что Могилевская рассмешила угловатым видом в пиджаке из блесток: "не работает диета!".