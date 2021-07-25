Співачка Наталія Могилевська розсмішила кумедними відео

Як пише Politeka.net, у восьмому випуску проекту "МастерШеф" в кулінарній битві зійшлися яскраві представники українського шоу-бізнесу. У команді червоних-Наталія Могилевська, Олег Скрипка і Павло Зібров, а в команді синіх — Дмитро Каднай, Jerry Heil і Ivan Navi.

Несподіваними кадрами зі зйомок поділилася Наталія Могилевська у своєму Instagram.

Наталя Могилевська опинилася на кухні і шукала інгредієнти для страви але, щось пішло не так, і вона зіпсувала пряність. Артистка відразу ж помітила свій конфуз і поспішила повідомити про це помічникам на кухні. Ті переконали Могилевську, що все гаразд і пряність все ще можна їсти.

На наступних кадрах співачка зізналася, що на кухні "МастерШеф "у неї виникає синдром - "тут завжди хочеться їсти". І не боячись, вона все ж спробувала екзотичний інгредієнт.

Варто відзначити, що за підсумками, червона команда здобула перемогу в двох конкурсах, тому Наталія Могилевська, Олег Скрипка і Павло Зібров виграли у восьмому випуску кулінарного шоу МастерШеф. Селебріті.

Нагадавши, Могилевська в сукні з глибоким вирізом з'явилася в компанії молодого красеня.

Як повідомляла Politeka, Могилевська здивувала танцями в незвичайній сукні з довгим розрізом.

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