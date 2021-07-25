Відома співачка Наталія Могилевська приміряла незвичайний наряд і здивувала зовнішністю
Не так давно відома виконавиця влаштувала марафон по схудненню, причому робила це Могилевська на суперечку з відомим тренером Анітою Луценко. Щоб схуднути і не програти, зірці довелося навіть пити спеціальні таблетки і екстрено скидати зайве в останні дні перед закінченням суперечки.
Тепер же, показуючи себе на чергових зйомках, артистка спантеличила зовнішнім виглядом. За словами шанувальників, Могилевська виглядала так, ніби і не худла зовсім і їй треба нова дієта. Інші користувачі Instagram помітили, що зірка виглядає занадто блискуче:
"Бачили останні фото профілі? Як вам look? Став ❤️ #додна #Могилевська " - пише Наталія під кадром.
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Ось як реагують в мережі:
"Що за костюми в стилі Бонапарта? Жесть; не найкраще Ваше відео. Не ображайтеся, це чесно і від душі; як Кіркоров😂; Кіркоров style; Циганщина!!!; Пам'ятаю Могилевську 15 років тому, красуня і розумниця, а зараз робить з себе не зрозуміло що; Чет Наташі не працює дієта😂 треба ще марафон!; Наташа не ображайтеся, але ці піджаки вас спотворюють».
Нагадавши, Могилевська в сукні з глибоким вирізом з'явилася в компанії молодого красеня: "нові заморочки Наташки".
Як повідомляла Politeka, Могилевська здивувала танцями в незвичайній сукні з довгим розрізом:"під Бузову закосила".
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