Известная певица Наталья Могилевская примерила необычный наряд и удивила внешностью

Не так давно известная исполнительница устроила марафон по похудению, причем делала это Могилевская на спор с известным тренером Анитой Луценко. Чтобы похудеть и не проиграть, звезде пришлось даже пить специальные таблетки и экстренно сбрасывать лишнее в последние дни перед окончанием спора.

Теперь же, показывая себя на очередных съемках, артистка озадачила внешним видом. По словам поклонников, Могилевская выглядела так, будто и не худела совсем и ей надо новая диета. Другие пользователи Инстаграм подметили, что звезда выглядит слишком блестяще:

«Видели последние фото профиле? Как вам look? Ставь ❤️ #додна #могилевская» - пишет Наталия под кадром.

Вот как реагируют в сети:

«Что за костюмы в стиле Бонапарта? Жесть; Не лучшее Ваше видео. Не обижайтесь, это честно и от души; Как Киркоров😂;Киркоров style; Циганщина!!!; Помню Могилевскую 15 лет назад, красавица и умница, а сейчас делает из себя не понятно что; Чёт Наташи не работает диета😂 надо ещё марафон!; Наташа не обижайтесь, но эти пиджаки Вас уродуют».

Напомним, Могилевская в платье с глубоким вырезом появилась в компании молодого красавца: "Новые заморочки Наташки".

Как сообщала Politeka, Могилевская удивила танцами в необычном платье с длинным разрезом: "Под Бузову закосила".

Также Politeka писала, что Могилевская на съемках "МастерШеф" засветила эффектную подружку Эктора: "Ах, какая сеньорита".