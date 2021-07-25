Известная певица Наталья Могилевская примерила необычный наряд и удивила внешностью
Не так давно известная исполнительница устроила марафон по похудению, причем делала это Могилевская на спор с известным тренером Анитой Луценко. Чтобы похудеть и не проиграть, звезде пришлось даже пить специальные таблетки и экстренно сбрасывать лишнее в последние дни перед окончанием спора.
Теперь же, показывая себя на очередных съемках, артистка озадачила внешним видом. По словам поклонников, Могилевская выглядела так, будто и не худела совсем и ей надо новая диета. Другие пользователи Инстаграм подметили, что звезда выглядит слишком блестяще:
«Видели последние фото профиле? Как вам look? Ставь ❤️ #додна #могилевская» - пишет Наталия под кадром.
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Вот как реагируют в сети:
«Что за костюмы в стиле Бонапарта? Жесть; Не лучшее Ваше видео. Не обижайтесь, это честно и от души; Как Киркоров😂;Киркоров style; Циганщина!!!; Помню Могилевскую 15 лет назад, красавица и умница, а сейчас делает из себя не понятно что; Чёт Наташи не работает диета😂 надо ещё марафон!; Наташа не обижайтесь, но эти пиджаки Вас уродуют».
Напомним, Могилевская в платье с глубоким вырезом появилась в компании молодого красавца: "Новые заморочки Наташки".
Как сообщала Politeka, Могилевская удивила танцами в необычном платье с длинным разрезом: "Под Бузову закосила".
Также Politeka писала, что Могилевская на съемках "МастерШеф" засветила эффектную подружку Эктора: "Ах, какая сеньорита".