Українська співачка Наталія Могилевська з'явилася на популярному шоу "Майстер Шеф", де виступала в команді "синіх" зі своїми колегами Олегом Скрипкою і Павлом Зібровим

Артистка вирішила показати, як готувалася до шоу за кадром, повідомляє Politeka.net. Могилевська опублікувала жартівливий ролик у своєму Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка позувала біля дзеркала в блузі з великим горохом. Красуня зробила макіяж з акцентом на великі очі.

За сюжетом артистка показала свої витівки і потрапила в халепу - в гримерці вона вішає на вухо своєрідну сережку, упускає її, а коли піднімає, раптово переноситься на кухню шоу "Майстер Шеф".

"Дивилися вчора @masterchefstb? # Могилевська #мастершеф", - поцікавилася співачка.

За 50 хвилин публікація зібрала сотні переглядів і багато коментарів.

"🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍Красуня", " Сенс😂 😂 😂", " Так! За прапор потрібно поставити хлопців на місце!) Це жесть...", "так, дивилася це було круто обидві команди Класні😍❤️🔥", " дивлюся зараз🔥 🔥 🔥вчора два майданчики відвідала..❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, шоу "Майстер Шеф" знімається в Україні з 2011 року. Цього року публіку вирішили здивувати зробивши зірковий сезон. Селебріті змагаються в командах синіх і червоних.

Нагадаємо, Могилевська пристала до Зіброва і Скрипки на шоу " Майстер Шеф"

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