Відома співачка Наталія Могилевська показала в соцмережі кумедні кадри із закулісся зйомок
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно очолила команду суддів шоу "Співають всі", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу у своїх сторіс зірка поділилася кумедним відео, на якому показала, як її "застукали" за пікантним заняттям.
У ролику показали закулісся зйомок шоу "Майстер Шеф", людина з камерою повільно наближається до фургону-гримерки, в якому стоїть Наталя. У момент зйомки відео співачка трохи задерла спідницю і надала ногу візажисту, яка обробляла шкіру якимось засобом. Виглядає все це вельми пікантно і навіть забавно. Коли артистка зауважила, що її знімають, то крикнула: "Закрий двері!"
"А тепер контент, який ви любите і завжди чекаєте. Бекстейдж зі зйомок Майстер Шеф", - підписала сторіс Могилевська.
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У ще одній сторіс співачка в красивому вбранні і з червоним фартухом виходить з гримерної і оговтується на кухню в компанії кількох людей. "Йду дивитися майданчик і знайомиться з найпопулярнішою кухнею країни", - підписала сторіс Наталя.
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