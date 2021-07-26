Это не то, что вы подумали

Известная певица Наталья Могилевская показала в соцсети забавные кадры из закулисья съемок

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно возглавила команду судей шоу "Співають всі", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз в своих сторис звезда поделилась забавным видео, на котором показала, как ее "застукали" за пикантным занятием.

В ролике показали закулисье съемок шоу "Мастер Шеф", человек с камерой медленно приближается к фургону-гримерке, в котором стоит Наталья. В момент съемки видео певица чуть задрала юбку и предоставила ногу визажисту, которая обрабатывала кожу каким-то средством. Выглядит все это весьма пикантно и даже забавно. Когда артистка заметила, что ее снимают, то крикнула: "Закрой дверь!"

"А теперь контент, который вы любите и всегда ждете. Бэкстейдж со съемок Мастер Шеф", - подписала сторис Могилевская.

В еще одной сторис певица в красивом наряде и с красным фартуком выходит из гримерной и оправляется на кухню в компании нескольких людей. "Иду смотреть площадку и знакомится с самой популярной кухней страны", - подписала сторис Наталья.

Напомним, Могилевская рассмешила неловким видом в пиджаке из блесток: "Не работает диета!".

Как сообщала Politeka, Могилевская пристала к Зиброву и Скрипке на шоу "Мастер Шеф", фото: "Вы умеете...".

Также Politeka писала, что Могилевская в юбке с пикантным вырезом оказалась в толпе горячих красавцев: "Делают праздник".