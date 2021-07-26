Две певицы Наталья Могилевская и Анастасия Приходько поссорились во время съемки шоу "Співають всі!", что получило продолжение

Украинцев готовят к выходу нового шоу, в котором снимутся сразу 100 судей - представителей украинского шоу-бизнеса, пишет Politeka.net. Капитаном на проекте, к чьему мнению будут прислушиваться, стала Наталья Могилевская.

Анастасия Приходько недавно высказалась о блогерах, приходящих на различные шоу. По ее словам, таким людям нужен контент, но артистке хотелось бы, чтобы видео были с нотками интеллекта.

В ответ Наталья Могилевская попросила Приходько не обесценивать труд блогеров, ведь в любое видео они вкладывают много сил.

Небольшая перепалка получила свое продолжение. Приходько в своем новом посте отметила, что известный украинский блогер и тик-токер Олег Машуковский воспринял слова звезды на свой счет, но певица совершенно никого не хотела обидеть.

"Ребят! Ну, я не против тик-тока, я не против блогерства, каждый в этой жизни свободен заниматься тем, что хочет! И я знаю, что это работа, которая требует максимум времени и усилий!", - отметила артистка.

Анастасия сообщила, что сейчас время, когда блогеры демонстрируют свою пошлость, а она росла, когда у молодежи были другие кумиры - персонажи из сериала «Бригада», Цой и так далее.

Певица же больше беспокоится о детях, которые смотрят на сегодняшних блогеров и в их неокрепших умах откладывается, что действия тех нормальны.

Приходько признает, что персонажи "Бригады" не лучший пример, но все же в сериале демонстрировалась дружба, мужество и другие качества.

В конце Настя сообщила, что посетит "whynot____house", где встретится с Машуковским и все ему объяснит лично.

"Так, что жди! Надеюсь, ты не струсишь!", - добавила она.

Напомним, Могилевская и Приходько публично повздорили на шоу "Співають всі!"

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