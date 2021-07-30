В сети показали яркое фото певица Натальи Могилевской и раскрыли неожиданные факты о ней

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Наталья Могилевская, которая часто занимается похудением, недавно объявила, что стала главной судьей нового масштабного шоу "Співають всі". На странице проекта в Instagram опубликовали яркое фото звезды, а в подписи к нему раскрыли интересные факты о ней.

Как видно, на симке Наталья запечатлена в студии шоу, она присела в интересной позе прямо на сцене. Перед камерой звезда появилась в смелом бежевом мини-платье, поверх этого накинула массивный черный пиджак с обильным декором. Этот наряд красиво подчеркнул стройные ноги певицы в стильных босоножках. ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фото говорится: "ТОП-7 интересных фактов про Наталью Могилевскую: 1. Лидер звездной сотни масштабного шоу «Поют все!». 2. Первый 3D клип в истории украинской музыки был снят на хит певицы - «Месяц». 3. Участвовала в гипершоу «МАСКА» в образе Махаона. 4. Умеет вышивать крестиком. 5. Основательница школы талантов. 6. Открыла артистов и помогла начинающим, которые стали настоящими звездами – Макс Барских, MONATIK, группа Quest Pistols, TARABAROVA и другие. 7. Знак Зодиака Натальи – Лев. А это значит, что быть харизматичным лидером ей суждено по астрологической природе!".

Пользователи тут же принялись комментировать новое фото Могилевской: "Крутой лидер сотни", "О, новый пример закидывания ноги", "Красотка", "Лучшая", "Шикарная", "Наша самая лучшая", "Просто невероятная", "Красивая".

Напомним, Выяснилось, как по-настоящему зовут Могилевскую, Каменских и других звезд украинского шоубиза: "На Жмуре далеко не уедешь".

Как сообщала Politeka, Похожая на ведьму Могилевская опозорилась странными развлечениями: "Наталья, это отстой".

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