Украинская певица Наталья Могилевская засветила, как наносит макияж

46-летняя артистка тщательно ухаживает за внешностью, сообщает Politeka.net. Певица по возможности делится секретами своей привлекательности.

В частности однажды звезда рассказала, что по утрам умывается шалфеем. По словам певицы, трава, обладает потрясающими целебными свойствами, которые особенно помогают склонной к раздражениям и аллергии коже. В результате кожа артистки выглядит просто сияющей.

Конечно, звезда часто ходит в гриме, ведь ее обязывает профессия. На новом фото в Инстаграм артистка засветила, как наносит макияж пушистой кистью в гримерке. Певица позировала возле зеркала, прикоснувшись к носу. Макияж уже был готов - глаза подчеркнуты темными тенями и подводкой, а губы - розовым оттенком.

Примечательно, что исполнительница выбрала наряд в пайетках и с нескромным декольте.

За 20 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Красивая", "Наташа, вы идеальная", "Превосходно выглядишь", "Этот макияж прекрасно подчеркнул твою красоту", "Наташа, я поражен в самое сердце!", - написали пользователи сети.

Отметим, Наталья Могилевская также пьет много воды. Звезда старается пить жидкость только из натурального и чистого источника.

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