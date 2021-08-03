Украинская певица Наталья Могилевская попала в непредвиденную ситуацию на борту яхты

Известная исполнительница второго августа отметила 46-летие, сообщает Politeka.net. За день до этого артистка пожаловалась в соцсетях, что из-за напряженного графика у нее не хватило времени на подготовку праздника.

Звезда высказала одну из идей - снять яхту, и в итоге так и сделала.

В своих свежих сторис артистка показала "покатушки" по реке, и поблагодарила поклонников и друзей за поздравления.

"Дорогие мои! Спасибо вам за поздравления, спасибо за подарки. Мне очень приятно!

В кругу теплых и любимых друзей, в этом году мне так приятно, нежно и спокойно встречать мой день рождения", - написала Наталья.

Однако праздник немного омрачила неприятная ситуация.

"У нас авария! Улетели наших две подушки. Итак, операция по спасению подушек!", - рассказала Могилевская, показывая две надувные подушки, уплывавшие по воде.

В результате на одну из подушек наехала яхта, а вторую все дальше уносил ветер.

"Кто их будет ловить?", - поинтересовалась певица у подруги.

Стоит отметить, что у певицы все равно было приподнятое настроение, она смеялась и общалась с подругой.

Отметим, Наталья Могилевская с 1995 года начала сольную карьеру. С тех пор артистка не теряет свою популярность.

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