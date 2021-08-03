Украинская певица Наталья Могилевская попала в непредвиденную ситуацию на борту яхты
Известная исполнительница второго августа отметила 46-летие, сообщает Politeka.net. За день до этого артистка пожаловалась в соцсетях, что из-за напряженного графика у нее не хватило времени на подготовку праздника.
Звезда высказала одну из идей - снять яхту, и в итоге так и сделала.
В своих свежих сторис артистка показала "покатушки" по реке, и поблагодарила поклонников и друзей за поздравления.
"Дорогие мои! Спасибо вам за поздравления, спасибо за подарки. Мне очень приятно!
Галкин похвастался хозяйством Пугачевой и ошеломил откровением: «У нас в Одессе…»
Украинцев настигло новое подорожание: установлены новые цены со 2 августа
Экс-участник Х-Фактора потерял голову от 54-летней Сумской: "Виталька, ты видел?"
Наташа Королева в "японском" наряде вызвала гнев россиян: "Зачем везде совать свое..."
Эктор Хименес-Браво показал украинцам, в кого влюбился: "Пришло время познакомить вас чуть ближе"
В кругу теплых и любимых друзей, в этом году мне так приятно, нежно и спокойно встречать мой день рождения", - написала Наталья.
Однако праздник немного омрачила неприятная ситуация.
"У нас авария! Улетели наших две подушки. Итак, операция по спасению подушек!", - рассказала Могилевская, показывая две надувные подушки, уплывавшие по воде.
В результате на одну из подушек наехала яхта, а вторую все дальше уносил ветер.
"Кто их будет ловить?", - поинтересовалась певица у подруги.
Стоит отметить, что у певицы все равно было приподнятое настроение, она смеялась и общалась с подругой.
Отметим, Наталья Могилевская с 1995 года начала сольную карьеру. С тех пор артистка не теряет свою популярность.
Напомним, Могилевская в костюме русалки пожаловалась украинцам на свой день рождения
А еще Politeka писала, что Могилевская в купальнике озадачила украинцев своим вопросом
Также Politeka сообщала, что Могилевская рассмешила неловким видом в пиджаке из блесток