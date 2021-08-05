Певице Наталье Могилевской 2 августа исполнилось 46, и отметила она весьма оригинальным способом

Так как у артистки сейчас плотный график из-за съемок в шоу "Співають всі", в котором она возглавила сотню других звезд, Наталья не успела толком подготовиться к торжеству.

Вышла небольшая вечеринка на яхте экспромтом. Могилевская в окружении самых близких людей прокатилась по Днепру, и даже, похоже, успела порыбачить, пришвартовавшись в зарослях камыша.

Новые кадры гулянки появились в "сториз" певицы в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Приглашаю вас в частичку моего вчерашнего дня ❤️", - артистка "провела" зрителей на второй этаж яхты.

"К дню рождения готовы! Ух ты! Нас провожают чайки!", - воскликнула она, когда судно отчалило. По правую сторону борта, действительно, взмыла вверх стая птиц.

"А потом был праздничный торт..., - куда ж без этого, - и красивый вечер с розовыми облаками".

Наталья засняла небольшой бисквитный десерт с роскошной "шапкой" из разнообразных ягод и надписью "С днем рождения" и удивительные пейзажи.

Судя по всему, певице понравился такой формат вечеринки и она получила массу приятных эмоций.

Напомним, день рождения Могилевской на яхте пошел не по плану, кадры и подробности: "У нас авария!"

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