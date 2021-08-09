Український продюсер і суддя нового шоу "Співають всі" Наталія Могилевська запропонувала шанувальникам поспілкуватися

Як передає Politeka.net, Наталія Могилевська є відомою українською артисткою та продюсером. Нещодавно співачка оголосила, що стала однією з суддів нового шоу "Співають всі", тому зараз неї щільний графік. Не дивлячись на це Наталя активно веде соціальні мережі і радує шанувальників моментами зі свого життя.

Цього разу Наталя поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі дівчина стоїть біля вікна в незвичайному обтягуючому платті.

"Всім привіт!

Хочу сьогодні поспілкуватися з вами в сторіс! Задавайте питання і я ввечері відповім.



Віконце для питань в сторіс :)

Будь-які питання на будь-які теми.

Чекаю!", звернулася до шанувальників Наталія Могилевська.

Шанувальники не змогли пройти повз фотографії і залишили артистці безліч приємних коментарів: "Як же я сумую за часами шансу", "Фотка класна", "Чарівна", "Ви найкраща!", "Як завжди найкрасивіша".

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