Український продюсер і суддя нового шоу "Співають всі" Наталія Могилевська запропонувала шанувальникам поспілкуватися
Як передає Politeka.net, Наталія Могилевська є відомою українською артисткою та продюсером. Нещодавно співачка оголосила, що стала однією з суддів нового шоу "Співають всі", тому зараз неї щільний графік. Не дивлячись на це Наталя активно веде соціальні мережі і радує шанувальників моментами зі свого життя.
Цього разу Наталя поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі дівчина стоїть біля вікна в незвичайному обтягуючому платті.
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"Всім привіт!
Хочу сьогодні поспілкуватися з вами в сторіс! Задавайте питання і я ввечері відповім.
Віконце для питань в сторіс :)
Будь-які питання на будь-які теми.
Чекаю!", звернулася до шанувальників Наталія Могилевська.
Шанувальники не змогли пройти повз фотографії і залишили артистці безліч приємних коментарів: "Як же я сумую за часами шансу", "Фотка класна", "Чарівна", "Ви найкраща!", "Як завжди найкрасивіша".
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